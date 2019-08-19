Легендарный Мейвезер сделал неожиданное заявление о реванше с Пакьяо

В сети появилось видео, на котором американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что ведет переговоры о реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

"Для меня честь — приехать в Саудовскую Аравию и начать переговоры о реванше с Пакьяо", — заявил боксер.

Позже Мейвезер поспешил прокомментировать свои высказывания, расставив все на свои места. Легенда бокса заявил, что этот видеоролик был снят давно. Мейвезер ясно дал понять, что второго поединка с Пакьяо не будет.

"Я давно был в Саудовской Аравии. Люди, с которыми я разговаривал на тот момент, специально попросили упомянуть Мэнни Пакьяо. Видео очень старое", — сказал Мейвезер, чьи слова цитирует FightHype.

Флойд Мейвезер USA TODAY Sports

Напомним, что в июле 2019-го Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана единогласным решением судей. После этого в прессе появилась информация о том, что следующий бой Мэнни может провести с Мейвезером. Ранее соперники уже встречались в 2015 году: американец победил единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Мейвезер готовится вернуться в бокс: названы соперники легендарного экс-чемпиона.

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