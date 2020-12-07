Легендарный Мейвезер объявил о возвращении в ринг и назвал дату боя с YouTube-блогером

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) объявил о своем возвращении в ринг. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Бывший чемпион в пяти весовых категориях 20 февраля подерется с известным YouTube-блогером Логаном Полом (0-1). Бой будет носить выставочный характер и показан по системе pay-per-view (плати и смотри). Стартовая цена покупки трансляции составляет 25 долларов.

При этом непонятно, в какой весовой категории и по каким правилам пройдет поединок.Пол намного тяжелее и выше своего легендарного соотечественника. Рабочий вес блогера чуть выше 90 кг, тогда как максимальный вес Флойда за карьеру составлял 68,5 кг.

Отметим, что в последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018 года, когда в выставочном поединке в первом раунде нокаутировал Тенсина Насукаву. Пол же на профи-ринге дрался один раз, уступив раздельным решением судей своему коллеге KSI.

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