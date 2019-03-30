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Легендарный Мейвезер готовится вернуться в бокс: названы соперники

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Непобежденный Флойд Мейвезер может возобновить карьеру. Отец американского боксера назвал имена возможных соперников.

По мнению Мейвезера-старшего, его сын хочет провести бой-реванш против филиппинца Мэнни Пакьяо, а также против экс-чемпиона мира Эдриэна Бронера. При этом отец непобежденного американца не сомневается, что его Флойд без проблем разберется со своими соперниками. Об этом Мейвезер-старший сообщил в интервью Helen Yee Sports.

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Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

instagram.com/floydmayweather

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что непобежденный боксер Флойд Мейвезер признался, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) готов подписать с ним впечатляющий контракт, над которым он раздумывает. По словам американца, организация предложила ему сумму в 1 млрд долларов.

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Персоны
Флойд МейвезерМэнни Пакьяо
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