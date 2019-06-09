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Легендарный Головкин добыл победу ярким нокаутом

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Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO) добыл победу в первом бою после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре минувшего года.

Бывший чемпион мира в 12-раундовом рейтинговом бою в ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке нокаутировал непобедимого Стива Роллса (18-1, 10 КО).

Геннадий Головкин

Геннадий Головкин

Поединок прошел при доминировании 37-летнего уроженца Караганды. В концовке четвертого раунда Геннадий словил канадца левым боковым. Роллс оказался потрясен и Головкин удачно провел комбинацию, завершив ее мощным ударом слева в челюсть.

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Головкин - Роллс

Новости
Знаменитый украинский боксер победил суровым нокаутом в США

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года известный боксер проиграл жестким нокаутом Геннадию Головкину и завершил карьеру.

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Персона
Геннадий Головкин
Место
США
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