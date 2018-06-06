Легенда бокса бросил вызов Ломаченко

Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Боб Арум заявил, что легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) хочет боя с его подопечным. Поединок же с американцем Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО) Пак Мэна интересует в меньшей степени.

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"Мне немного сложно говорить о том, чего хочет Мэнни Пакьяо. Но точно знаю, что бой против Кроуфорда его абсолютно не интересует. Он сам мне об этом сообщил. Парень, с которым он хотел бы встретиться в ринге — это Ломаченко. Причём, в лёгком весе. Говорит, он может сделать лимит лёгкого веса", - приводит слова Арума vringe.com со ссылкой на эфир Sirius XM Boxing Radio.

Сейчас Василий Ломаченко восстанавливается после перенесенной операции на правом плече. Ближайший выход в ринг украинца планируется в начале декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко в своем стиле подколол Шварценеггера.