Легендарный чемпион оценил шансы Усика в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказался о переходе нашего боксера Александра Усика в супертяжелый вес. Легендарный американец назвал козыри украинца.

"Усик – действительно хороший боец, у него есть настоящие навыки и он левша. Он поднимется, но тяжеловесы сегодня больше. Поэтому я думаю, что это может быть трудно для него", - цитирует Холифилда World Boxing News.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Легендарный боксер сравнил себя с украинским абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

"Усик будет сражаться с парнями ростом выше 2 метров. В мое время тяжеловесы были большими, но они не умели прыгать, как я. У меня были хорошие колеса и я мог катиться и катиться. И я смог стать чемпионом в супертяжах. Усик должен будет сделать то же самое. Но также зависит от того, с кем он собирается сражаться", - подытожил Холифилд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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