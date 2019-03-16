Легендарный чемпион оценил шансы Усика в супертяжах

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказался о переходе нашего боксера Александра Усика в супертяжелый вес. Легендарный американец назвал козыри украинца.
"Усик – действительно хороший боец, у него есть настоящие навыки и он левша. Он поднимется, но тяжеловесы сегодня больше. Поэтому я думаю, что это может быть трудно для него", - цитирует Холифилда World Boxing News.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
Легендарный боксер сравнил себя с украинским абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
"Усик будет сражаться с парнями ростом выше 2 метров. В мое время тяжеловесы были большими, но они не умели прыгать, как я. У меня были хорошие колеса и я мог катиться и катиться. И я смог стать чемпионом в супертяжах. Усик должен будет сделать то же самое. Но также зависит от того, с кем он собирается сражаться", - подытожил Холифилд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
3 марта промоутер украинца Эдди Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Следующим соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам.
Судьба будущего поединка нашего боксера определится на следующей неделе.
Промоутер россиянина не исключает, что поединок его подопечного с Усиком все же состоится.
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