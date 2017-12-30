Легендарный американский боксер, который провозгласил себя русским, внезапно завершил карьеру

Американский боксер Рой Джонс (65-9, 47 КО), имеющий российское гражданство, проведет прощальный бой 8 февраля на арене в своем родном городе Пенсаколе (штат Флорида).

"Мой последний день в боксе. Если вы хотите увидеть его, то приходите 8 февраля на стадион Bayfront Arena", — сказал Джонс в интервью Pensacola Journal. С кем будет драться легендарный боксер не сообщается.

Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой).

В начале октября Джонс поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием и заявил, что он русский.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Роя Джонса жестоко избили, нокаутировав в его первом же бою за Россию.