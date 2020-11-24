Легенда российского бокса Костя Цзю сделал прогноз на бой Тайсон – Джонс

Михаил Морозов Бокс 17:40, 24.11.2020

Легендарный российский боксер Костя Цзю считает, что Майк Тайсон победит Роя Джонса-младшего в их грядущем поединке, который состоится в субботу, 28 ноября.

В интервью сайту "Рен ТВ" экс-чемпион мира в первом полусреднем весе заявил, что решающей в поединке станет физическая мощь "Железного Майка". Он предсказал, что противостояние между боксерами завершится досрочно.

"Я не думаю, что он (Джонс – Ред.) каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Тайсона до сих пор очень сильная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения", – поделился своим мнением Цзю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майк Тайсон рассказал, как сбросил 45 кг перед возвращением в бокс. Ранее спортивные аналитики оценили вероятность его победы в поединке против Роя Джонса-младшего.

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