Легенда российского бокса Костя Дзю назвал "вшивыми" украинских болельщиков

Михаил Морозов Бокс 22:57, 23.10.2020 Обновлено: 23:31, 23.10.2020

Легендарный российский боксер Костя Дзю остался недоволен высказываниями украинских болельщиков в адрес Василия Ломаченко после его поражения в бою против Теофимо Лопеса.

В комментарии изданию ФАН россиянин заявил, что фанаты бокса, устроившие травлю нашего соотечественника, являются "вшивыми". Он считает, что Василий остается одним из лучших боксеров в легком весе, несмотря на неудачу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

"Это дело самих людей. Есть такое слово "лояльность". Выиграл ты или проиграл. Если он твой настоящий болельщик, фанат, преданный тебе, он будет с тобой навсегда. Те, кто так комментируют проигрыш моего друга Василия Ломаченко, это вшивые болельщики", – сказал Цзю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный боксер поделился своим мнением о результате боя Ломаченко и Лопеса.

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