Лебедев шокирован новым боем Поветкина, заговорив про летальный исход

Российский боксер Денис Лебедев шокирован решением команды Диллиана Уайта назначить реванш с Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) на столь ранний термин.

Второй поединок между боксерами официально состоится 21 ноября 2020 года.

"Уайта нужно заставлять тянуться для удара, когда он потянется, то его легко ловить на встречном движении, двоечку ему пробить. А это для него очень опасно. Любой врач вам скажет, что если за два месяца случится два таких глубоких нокаута, то может быть даже летальный исход. Поэтому я в шоке с его команды, которая решила устраивать реванш так рано. Видимо, деньги многое решают", – цитирует Лебедева News.ru.

Напомним, что россиянин одержал эффектную победу над британцем, нокаутировав своего соперника в пятом раунде боя, и завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond. Одолев Диллиана, Поветкин стал обязательным претендентом на титульный поединок против Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уайт назвал глупой ошибкой свое поражение в бою против россиянина.