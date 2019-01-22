Кулаком в грудь: Мейвезер и Пакьяо столкнулись на матче НБА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и бывший обладатель титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо встретились на матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Во время игры в Лос-Анжелесе между местными "Лейкерс" и чемпионом страны "Голден Стэйт", Пакьяо, проходя мимо сидящего Мейвезера, обратил на себя внимание американца. В ответ Флойд несколько раз по дружески ударил филиппинца кулаком в грудь.
Отметим, что это не первая встреча звезд мирового бокса на матчах НБА. 8 января Мейвезер и Пакьяо встретились на поединке "Лос-Анджелес Клипперс" и "Шарлотт Хорнетс". Флойд и Мэнни пожали руки, поприветствовав друг друга.
They meet again. Only here.@mannypacquiao | @FloydMayweather | #ClipperNation pic.twitter.com/OQrezLim14— LA Clippers (@LAClippers) 9 января 2019 г.
Аналогичная встреча состоялась в начале 2015 года, когда Мейвезер и Пакьяо пришли на игру "Майами Хит". После той игры Флойд и Мэнни провели в гостинице беседу. В итоге разговор привёл к их поединку, который состоялся спустя несколько месяцев. Победу в нем единогласным решением судей одержал Мейвезер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2018-го Мейвезер принял участие в турнире Rizin 14. Американец трижды отправлял в нокдаун японца Насукаву в выставочном поединке по правилам бокса. После боя 41-летний Мейвезер сообщил, что заработал за трехминутный бой 9 млн долларов.
13 января 2019 года появилась информация, что американский и филиппинский боксеры могут встретиться в матче-реванше. Ветераны намерены вновь выйти в ринг уже в июле нынешнего года.
20 января 40-летний Пакьяо защитил свой титул, победив американца Эдриена Бронера. Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился единогласным решением судей 117-111, 116-112, 116-112.
В андеркарте этого боя Маркус Браун в кровавом бою победил Баду Джека и завладел титулом WBC Silver, став официальным соперником украинца Александра Гвоздика.
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