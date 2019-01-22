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Кулаком в грудь: Мейвезер и Пакьяо столкнулись на матче НБА

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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и бывший обладатель титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо встретились на матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во время игры в Лос-Анжелесе между местными "Лейкерс" и чемпионом страны "Голден Стэйт", Пакьяо, проходя мимо сидящего Мейвезера, обратил на себя внимание американца. В ответ Флойд несколько раз по дружески ударил филиппинца кулаком в грудь.

Отметим, что это не первая встреча звезд мирового бокса на матчах НБА. 8 января Мейвезер и Пакьяо встретились на поединке "Лос-Анджелес Клипперс" и "Шарлотт Хорнетс". Флойд и Мэнни пожали руки, поприветствовав друг друга.

Аналогичная встреча состоялась в начале 2015 года, когда Мейвезер и Пакьяо пришли на игру "Майами Хит". После той игры Флойд и Мэнни провели в гостинице беседу. В итоге разговор привёл к их поединку, который состоялся спустя несколько месяцев. Победу в нем единогласным решением судей одержал Мейвезер.

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Темы
НБАМейвезер - Пакьяо
Персоны
Мэнни ПакьяоФлойд Мейвезер
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