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11 февраля • обновлено в 00:07
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"Куда-то увели": украинский боксер рассказал о поездках в Россию

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Украинский боксер Карен Чухаджян, который 1 февраля в Калининграде сенсационно победил россиянина Сергея Воробьева, признался, что не испытывал дискомфорта в РФ.

По словам интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), лишь на самой границе у его команды возникли некоторые трудности.

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Воробьев – Чухаджян

Воробьев – Чухаджян

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"Поездка в Россию началась с границы. Уже в Калининграде нас очень долго расспрашивали, нашего катмена Цехмейстера вообще куда-то увели, какие-то вопросы задавали. Но это, наверное, было единственным неудобством. А так – встретили отлично, ничего плохого нам никто не говорил. Организация шикарная, всё на высшем уровне – питание, проживание. С нами там буквально "панькались". Так что впечатления остались самые положительные", – цитирует Чухаджяна vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Виктор Выхрист ярко дебютировал на профессиональном ринге, добыв победу за 43 секунды.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
WBA
Персона
Карен Чухаджян
Место
Россия Калининград
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