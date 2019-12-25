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25 декабря • обновлено в 21:17
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Боксера застрелили за скандал на свиноферме

2.6т
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Кубинский боксер Йендрис Родригес Вальдес был застрелен в ходе конфликта на свиноферме в Майами, сообщает Boxing Scene.

Йендрис Родригес Вальдес (слева)

Йендрис Родригес Вальдес (слева)

Boxing Scene

По информации издания, 30-летний боксер получил смертельное ранение в ходе словесной перепалки на ферме, где он работал, забивая и продавая свиней в новогодний сезон.

"В эту субботу он провел один из лучших боев в своей профессиональной карьере. Йендрис Родригес Вальдес, которого мы прозвали "Эль Велос", покойся с миром", — сказал руководитель спорткомплекса, где тренировался боксер, Осмири Фернандес.

Последний бой кубинец провел в субботу в Майами с дебютантом Дрю Дуэлли, поединок завершился вничью. Всего на его счету две победы, одна ничья и семь поражений.

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Автор
Максим Богданов
Место
США Майами
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