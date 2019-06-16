Кубинец победил убийственным нокаутом и забрал пояс Усика

Кубинец Юниер Дортикос (24-1, 22 KO) в полуфинале 2-го сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) победил представителя США Эндрю Табити (17-1, 13 КО).

Юниэр Дортикос

33-летний гаванец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе, от которого за несколько часов до боя отказался Александр Усик.

Дортикос с первых минут захватил инициативу, заставляя соперника часто клинчевать и вязать руки. В течение всего боя Табити рисковал, наносил мало ударов и получил множество предупреждений от рефери за грязный бой.

В 6-м раунде американец нанёс рассечение кубинскому спортсмену ударом головой, получив штраф.

Включиться по-настоящему в бой боксер из США так и не смог, а в 10-й трехминутке пойман правым прямым навстречу. Этот удар отправил Табити в тяжелый нокаут.

Дортикос - Табити

Дортикос - Табити twitter.com/AgencyKgz

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Как сообщал OBOZREVATEL, во втором полуфинале WBSS победу добыл латвийский боксер Майрис Бриедис, которого называли самым сложным соперником Усика.

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