Кто в Украине после Кличко: не только Усик и Ломаченко

Не один год лицом украинского профессионального бокса были братья Виталий и Владимир Кличко. Но пришло время, и легендарные боксеры покинули профессиональный ринг.

Но, как говорится, "свято место пусто не бывает". Украинские боксеры продолжают пребывать в центре внимания украинских и не только поклонников этого вида спорта. Василий Ломаченко, Александр Усик… А еще на рингах разных стран мира своими победами радуют Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, Артем Далакян…

Новости Непобедимый украинский боксер эффектно выиграл бой в США

С этими боксерами, их победами и неудачами "Обозреватель" вас неоднократно знакомил. Но и другие наши мастера в тени не остаются. Сегодня пойдет речь о двух из них.

Тарас ШЕЛЕСТЮК потерял несколько лет карьеры

Возраст: 33 года

Родился: Макеевка (Украина)

Резиденция: Лос-Анджелес (США)

Рост: 179 см

Весовая категория: первый полусредний вес

Стойка: левша

Поединки: 17 боев, 17 побед (из них 10 нокаутом)

Тараса Шелестюка украинские поклонники бокса могут помнить по выступлениям в любителях, в том числе и на Олимпийских играх в 2012 году. На профессиональном же ринге наш спор­т­смен выступает, начиная с 2013-го. Несколько лет Тарас не боксировал из-за проблем с промоутерами. Но в марте 2019 года украинец вновь вернулся на ринг, победил мексиканца Анхеля Мартинеса и дал понять, что все так же хорош в свои 33, как и раньше. Но поскольку украинец потерял целых два года из-за простоя, ему необходимо сейчас наверстывать упущенное, чтобы получить возможность сразиться в титульном бою.

Виктор ПОСТОЛ ожидает нового вызова

Возраст: 35 лет

Родился: пгт Великая Дымерка (Броварской район, Киевская область)

Резиденция: Марина-дель-Рей (Калифорния, США)

Рост: 180 см

Размах рук: 187 см

Категория: первый полусредний вес

Стойка: правша

Поединки: 33 боя, 32 победы (из них 2 нокаутом), 1 поражение

Виктор Постол довольно известный боксер, за свои 12 лет профессиональной карьеры он имеет весомый послужной список. Свои первые титулы украинец выиграл в 2011 и 2012 годах, а уже в 2014-м, отправив в нокаут Сельчука Айдына из Турции, украинец завоевал статус обязательного претендента на чемпионский пояс.

Оставалось сделать всего лишь шаг навстречу заветной мечте. И 3 октября 2015 года Виктор Постол таки стал чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе, победив в борьбе за вакантный пояс Лукаса Матисса.

Однако надолго удержать у себя титул украинец не смог. В июле 2016-го в объединительном бою за пояса WBC и WBO на ринге встретились два непобедимых боксера - Виктор Постол и Теренс Кроуфорд. Американец перебоксировал украинца и выиграл по очкам судей.

После этого Виктор не выходил на ринг больше года. Вернулся Постол лишь в сентябре 2017-го и с тех пор выходил на ринг всего 4 раза и то против не самых сильных соперников. Исключение – бой с британцем Джошем Тейлором, который сейчас является чемпионом мира WBA и IBF. Однако в этом поединке украинец оказался слабее.

И вот сейчас перед нашим спортсменом стоит очередной вызов. Виктор Постол в качестве обязательного претендента по линии WBC 1 февраля 2020 года должен был провести бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса. Однако поединок был отменен из-за эпидемии короновируса в Китае.

Неймется 57-летнему суперчемпиону

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, которому в свое время удалось стать абсолютным чемпионом мира и в крузервейте, и в хэвивейте, бросает себе новый вызов и возвращается на ринг. И это несмотря на то, что ему уже 57 лет, а карьеру он завершил еще в 2011 году.

Единственный четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе утверждает, что сейчас находится в отличной форме и еще обладает мощной нокаутирующей силой, поэтому в 2020 году он вернется на ринг и проведет выставочный бой в Японии. Известно, что этот бой будет организован с благотворительной целью. Холифилд планирует собрать деньги для нуждающихся людей. "Помимо благотворительности, это еще и возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - отметил спортсмен.

Друзья, при всякой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

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