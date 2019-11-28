"Кто ты такой?" Джошуа вывели из себя перед реваншем с Руисом

Британский супертяж Энтони Джошуа категорически отверг возможность завершения карьеры в случае поражения в матче-реванше с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира попытается вернуть себе титулы в поединке 7 декабря. Однако даже если это ему не удастся, он не намерен вешать перчатки на гвоздь.

Энтони Джошуа

"Странно слышать что-то вроде "Эй, если ты проиграешь, ты должен завершить карьеру". Мой ответ: "Не вы мне говорили начать ходить в спортзал. Так кто ты такой, чтобы говорить, что я должен его забросить". Клянусь, я буду боксировать до 50. Я дерусь, потому что люблю этот спорт", – сказал в эфире Gloves Are Off на канале Sky Sports, пишет talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа считается фаворитом поединка против Энди Руиса, несмотря на разгромное поражение в первом бою с мексиканцем.

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