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29 ноября • обновлено в 11:08
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"Кто ты такой?" Джошуа вывели из себя перед реваншем с Руисом

24.8т
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Британский супертяж Энтони Джошуа категорически отверг возможность завершения карьеры в случае поражения в матче-реванше с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира попытается вернуть себе титулы в поединке 7 декабря. Однако даже если это ему не удастся, он не намерен вешать перчатки на гвоздь.

Новости
"Поклонитесь передо мной": Джошуа рассказал о реванше с Руисом

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

"Странно слышать что-то вроде "Эй, если ты проиграешь, ты должен завершить карьеру". Мой ответ: "Не вы мне говорили начать ходить в спортзал. Так кто ты такой, чтобы говорить, что я должен его забросить". Клянусь, я буду боксировать до 50. Я дерусь, потому что люблю этот спорт", – сказал в эфире Gloves Are Off на канале Sky Sports, пишет talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа считается фаворитом поединка против Энди Руиса, несмотря на разгромное поражение в первом бою с мексиканцем.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персона
Энтони Джошуа
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