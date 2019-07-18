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"Кто-то чувствовал эту ерунду?" У Гвоздика сделали резкое заявление о супербое с россиянином

1.6т Читать материал на украинском

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик подписал контракт на объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

Эту информацию в комментарии РИА "Новости" подтвердил менеджер нашего соотечественника Эгис Климас. "Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев – хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами", – заявил он.

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При этом менеджер украинца выразил уверенность в том, что поединок не будет иметь политического подтекста. "Это спорт, а эти политические разговоры... Ну, вот мы с Александром Усиком приезжали в Москву на бой с Муратом Гассиевым. И кто-то чувствовал эту политическую ерунду? Никто этого не испытывал. Нельзя мешать спорт и политику. Наша команда так считает", – отметил Климас.

Отметим, что Гвоздик и Бетербиев являются непобедимыми на профессиональном ринге. Украинец выиграл 17 боев (14 – нокаутом), а его российский соперник завершил досрочно все 14 поединков. Бой Гвоздик – Бетербиев пройдет 18 октября в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик озадачил болельщиков, опубликовав видео тренировки в Крыму.

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Темы
Гвоздик – Бетербиев WBC
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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