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29 сентября • обновлено в 12:02
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Крымского боксера, сбежавшего в Россию, жестко избили в чемпионском бою - опубликовано видео

Крымского боксера, сбежавшего в Россию, жестко избили в чемпионском бою - опубликовано видео
Житель Белогорска дважды попадал в нокдаун
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Батыр Ахмедов (7-1, 6 КО) из крымского Белогорска проиграл бой за титул регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе

Поединок в Лос-Анджелесе (США) против местного боксера Марио Барриоса (25-0, 16 КО) завершился единогласным решением судей 114-112, 115-111 и 116-111.

Американец хорошо двигался и контролировал удобную для себя дальнюю дистанцию, не позволяя 28-летнему представителю России развить успешную атаку. В четвертом раунде Барриос отправил Ахмедова в нокдаун. Второй раз рефери пришлось отсчитать Батыру в 12-й трехминутке.

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

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Напомним, что в главном бое вечера бокса в Лос-Анджелесе непобедимый чемпион IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) победил Шона Портера(30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

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США
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