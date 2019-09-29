Батыр Ахмедов (7-1, 6 КО) из крымского Белогорска проиграл бой за титул регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе

Поединок в Лос-Анджелесе (США) против местного боксера Марио Барриоса (25-0, 16 КО) завершился единогласным решением судей 114-112, 115-111 и 116-111.

Американец хорошо двигался и контролировал удобную для себя дальнюю дистанцию, не позволяя 28-летнему представителю России развить успешную атаку. В четвертом раунде Барриос отправил Ахмедова в нокдаун. Второй раз рефери пришлось отсчитать Батыру в 12-й трехминутке.

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

Ахмедов - Барриос

Напомним, что в главном бое вечера бокса в Лос-Анджелесе непобедимый чемпион IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) победил Шона Портера(30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

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