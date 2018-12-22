Кровавый бой украинского боксера завершился неожиданным результатом

Поединок украинца Макса Бурсака и узбека Мухитдина Раджапбаева завершился неординарным для бокса результатом - ничьей.

Бой в средней весовой категории состоялся в андеркарте главного события вечера Беринчик - Кристобаль в Броварах.

Со старта поединка боксеры пошли в размен, задав высокий темп боя. Обоим спортсменам удалось несколько мощных атак и явного фаворита определить было сложно. Соперники очень много клинчевали, но даже в таком положении находили возможность для того, чтобы поразить цель. Уже во втором раунде оба боксера получили по рассечению, однако упорно продолжали сражаться. Соперники практически не защищались, позволяя друг другу наносить мощные удары.

Макс Бурсак фото - Ольга Иващенко/K2 Promotions Ukraine

В средине третьего раунда у Бурсака прошла хорошая атака, но Раджапбаев сумел ее выдержать. Поединок продолжался в высоком темпе, вымотав обоих спортсменов. В шестом раунде узбекскому боксеру удалось отправить Макса в нокдаун, но наш боец поднялся, продолжив бой.

Две оставшиеся трехминутки боксеры продолжали наносить тяжелые удары друг другу, отвечая практически на каждую атаку контрвыпадом. При этом обоим спортсменам удалось продержаться все восемь раундов, а судьи решением большинства зафиксировали ничью в бое.

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