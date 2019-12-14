Кроуфорд - Каваляускас: онлайн видеотрансляция чемпионского боя

Американский чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO) проведет поединок против непобедимого представителя Литвы Эгидиюса Каваляускаса (21-0-1, 17 KO).

Главная встреча вечера бокса в Нью-Йорке пройдет на арене Madison Square Garden в ночь на воскресенье, 15 декабря.

В Украине начало трансляции стартует в 02:55. Показ основных боев карда начнется приблизительно в 04:00.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд заявил о переходе в средний вес. Американец рассказал, как собирается покорить новый дивизион.

В апреле 2019 года чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд успешно защитил свой пояс в полусреднем весе в поединке против Амира Хана, завершив поединок досрочно.

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