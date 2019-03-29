Кроуфорд — Хан: назван фаворит чемпионского супербоя

Один из лучших боксеров планеты американец Теренс Кроуфорд считается абсолютным фаворитом поединка против британца Амира Хана.

Бой, который вызвал невероятный ажиотаж среди фанатов, состоится в Нью-Йорке 20 апреля на легендарной арене Madison Square Garden. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, которым владеет Кроуфорд.

Ставки на небитого американца принимаются с коэффициентом 1,10. Ничья оценивается котировкой 27,00. А показатели на успех Хана достигают уровня 7,00.

Теренс Кроуфорд и Амир Хан

Отметим, что Кроуфорд многими считается лучшим в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории. Он является абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

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