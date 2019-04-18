МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Кроуфорд – Хан: где смотреть онлайн чемпионский бой

531Читать материал на украинском

На легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в субботу, 20 апреля, состоится один из самых ожидаемых боев нынешнего года.

В ринге сойдутся лучший, по мнению экспертов, боксер планеты вне зависимости от весовых категорий американец Теренс Кроуфорд и британец Амир Хан. Представитель США в этом поединке будет защищать чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе.

Новости
Кроуфорд — Хан: назван фаворит чемпионского супербоя

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Увидеть интригующее противостояние можно будет в прямой трансляции на телеканале "Интер". Ориентировочное начало боя – в 6:00 утра в воскресенье, 21 апреля, по киевскому времени. При этом показ шоу будет сопровождать традиционная аналитическая студия передачи "Большой бокс".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля свой поединок в Киеве проведет знаменитый украинский боксер легкого веса Денис Беринчик.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Теренс КроуфордАмир Хан
Место
СШАНью-Йорк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения