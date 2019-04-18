Кроуфорд – Хан: где смотреть онлайн чемпионский бой

На легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в субботу, 20 апреля, состоится один из самых ожидаемых боев нынешнего года.

В ринге сойдутся лучший, по мнению экспертов, боксер планеты вне зависимости от весовых категорий американец Теренс Кроуфорд и британец Амир Хан. Представитель США в этом поединке будет защищать чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе.

Теренс Кроуфорд

Увидеть интригующее противостояние можно будет в прямой трансляции на телеканале "Интер". Ориентировочное начало боя – в 6:00 утра в воскресенье, 21 апреля, по киевскому времени. При этом показ шоу будет сопровождать традиционная аналитическая студия передачи "Большой бокс".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля свой поединок в Киеве проведет знаменитый украинский боксер легкого веса Денис Беринчик.

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