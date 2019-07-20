Критическое состояние: известному российскому боксеру удалили череп после боя

Российский боксер Максим Дадашев (13-1, 11 КО) перенес трепанацию черепа, рассказал менеджер спортсмена Эгис Климас, сославшись на слова врачей.

"У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни" — цитирует ТАСС Климаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, после проигранного боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом по пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание.

Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек головного мозга. В госпитале спортсмен перенес двухчасовую операцию.

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