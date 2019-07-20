Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Критическое состояние: известному российскому боксеру удалили череп после боя

877 Читать материал на украинском

Российский боксер Максим Дадашев (13-1, 11 КО) перенес трепанацию черепа, рассказал менеджер спортсмена Эгис Климас, сославшись на слова врачей.

Критическое состояние: известному российскому боксеру удалили череп после боя

"У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни" — цитирует ТАСС Климаса.

Новости
Нокдаун года: американский супертяж от удара вылетел с ринга - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, после проигранного боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом по пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание.

Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек головного мозга. В госпитале спортсмен перенес двухчасовую операцию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel