Красюк заявил о последнем бое Усика

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк подтвердил информацию, что Александру Усику осталось провести один бой под эгидой этой промоутерской компании.

По словам Красюка, целью его нового сотрудничества с Усиком будет бой за чемпионский титул с Энтони Джошуа.

"Вчера у меня была встреча с Александром, мы хорошо покушали десертики, выпили чай и спланировали следующие шаги. Наша договоренность заключается в следующем: Усик проведет последний бой вместе с нашей компанией, а потом перейдем к переговорам о новом сотрудничестве", – сказал Красюк в боксерском Instagram Tribuna.com.

Как сообщал о, в одном из своих интервью крымчанин заявил, что его семилетний контракт с K2 Promotions был подписан в ноябре 2013 года.

Ранее Усик признался, что у него испортились отношения с Красюком, и объяснил, почему хочет уйти от украинской промоутерской компании.