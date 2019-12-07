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8 декабря • обновлено в 00:59
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Красавица-украинка с нокдауном стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Красавица-украинка с нокдауном стала чемпионкой мира по тайскому боксу
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Украинка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

Елена Овчинникова (справа)

Елена Овчинникова (справа)

Instagram Елены Овчинниковой

32-летняя уроженка Львова перед родными трибунами победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр. 5-раундовый бой завершился единогласным решением судей.

Уже в первых раундах наша соотечественница отправила соперницу в нокдаун. В течение последующих раундов Лена, атакуя мощными короткими сериями, имела несколько отличных моментов досрочно выиграть поединок.

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Ранее Елена, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

До этого Овчинникова произвела фурор среди американских болельщиков своим купанием в проруби. Львовянка выложила ролик у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Елена Овчинникова
Место
Украина Львов
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