Красавица-украинка с нокдауном стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Украинка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

Елена Овчинникова (справа) Instagram Елены Овчинниковой

32-летняя уроженка Львова перед родными трибунами победила французскую спортсменку, двукратную чемпионку мира по муай-тай Синди Сильвестр. 5-раундовый бой завершился единогласным решением судей.

Уже в первых раундах наша соотечественница отправила соперницу в нокдаун. В течение последующих раундов Лена, атакуя мощными короткими сериями, имела несколько отличных моментов досрочно выиграть поединок.

Ранее Елена, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

До этого Овчинникова произвела фурор среди американских болельщиков своим купанием в проруби. Львовянка выложила ролик у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

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