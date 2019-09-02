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2 сентября • обновлено в 16:00
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"Красавец": Поветкин поддержал Усика в российском вопросе

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Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал слова украинца Александра Усика о том, что он не хочет драться на ринге с россиянами из-за политики.

Александр Поветкин

Александр Поветкин

"Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр - хороший, сильный боксер. У нас получился бы интересный бой", - сказал Поветкин, чьи слова цитирует ТАСС.

Он добавил, что договоренностей о встрече с Усиком на ринге не существует.

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"Я как-то не задумывался насчет поединка с ним. По крайней мере, у нас никогда не было разговора, чтобы провести его", - отметил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик признался, что ни при каких условиях не будет проводить поединок с боксерами из России.

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Александр Поветкин Александр Усик
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