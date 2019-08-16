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Где смотреть онлайн Ковалев – Ярд: расписание трансляций чемпионского боя

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Российский чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев 24 августа проведет защиту своего титула.

На арене дворца спорта "Трактор" в Челябинске "Крашер" сразится с британским претендентом Энтони Ярдом, в активе которого 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге.

Вечер бокса можно будет увидеть на федеральном российском Первом канале. Начало прямой трансляции – в 21:25 по киевскому времени.

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Где смотреть онлайн Ковалев – Ярд: расписание трансляций чемпионского боя

Сергей Ковалев

Кроме того, прямой репортаж из Челябинска проведут британский BT Sport 2 и американский телегигант ESPN+.

Отметим, что букмекеры отдают неявное преимущество российскому чемпиону.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпатажный британский супертяж Тайсон Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Ковалев – Ярд.

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Тема
WBO
Персона
боксер Сергей Ковалев
Место
Россия Челябинск
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