Ковалев - Ярд: весь бой на видео

Российский чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) добыл победу добыл очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса во дворце спорта "Трактор" в Челябинске 36-летний уроженец Копейска в 11-м раунде нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда(18-1, 17 КО).

Для россиянина встреча складывалась непросто. В 8-м раунде Ковалев был близок к поражению, когда едва не угодил в нокдаун.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка Ярду стало плохо и он был госпитализирован в одну из больниц Челябинска.

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