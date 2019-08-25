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Ковалев - Ярд: весь бой на видео

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Российский чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) добыл победу добыл очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса во дворце спорта "Трактор" в Челябинске 36-летний уроженец Копейска в 11-м раунде нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда(18-1, 17 КО).

Для россиянина встреча складывалась непросто. В 8-м раунде Ковалев был близок к поражению, когда едва не угодил в нокдаун.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись боя.

Новости
Ковалев - Ярд: появилось видео жесткого нокаута

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка Ярду стало плохо и он был госпитализирован в одну из больниц Челябинска.

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Персоны
боксер Сергей Ковалев Энтони Ярд
Место
Россия Челябинск
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