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Ковалев - Ярд: появилось видео жесткого нокаута

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Российский чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) добыл победу над боксером из Великобритании Энтони Ярдом (18-1, 17 КО).

Встреча прошла 24 августа на Traktor Arena в Челябинске и завершилась в 11-м раунде. 36-летний россиянин по ходу поединка едва не попал в нокдаун, но смог переломить ход боя в свою пользу, отправив соперника в нокаут эффектным джебом с левой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Непобедимого супертяжа в яркой рубке отправили в нокаут за секунду до гонга

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перед боем в Челябинске Ярда преследовали неприятности. Так, например, во время перелета в Россию у него потерялся багаж.

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Персоны
боксер Сергей Ковалев Энтони Ярд
Место
Россия Челябинск
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