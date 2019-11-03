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3 ноября • обновлено в 12:08
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"Мне не хватило": Ковалев объяснил поражение от Альвареса

1.5т Читать материал на украинском

Российский боксер Сергей Ковалев признался, что ему не хватило сил в бою против Сауля Альвареса.

"Мне не хватило": Ковалев объяснил поражение от Альвареса

"Это был хороший опыт для меня. Канело – великий чемпион. У меня было мало времени на восстановление после последнего боя, но все нормально. Мое уважение Альваресу. Он творит историю, и спасибо ему за поддержку. Тренер говорил мне чаще использовать джеб, но мне не хватило выносливости. Но все в порядке, я вернусь, чтобы объединить титулы. Я хотел организовать объединительный бой, но в полутяжелом весе никто не хочет драться со мной", – сказал Ковалев сразу после боя.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
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Муркин Шура
Муркин Шура
может и вернёшся, но нихрена тебе уже не светит ничего объеденить!))
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