Ковалев – Канело: где смотреть бой в Украине

Мексиканский средневес Сауль Альварес в субботу, 2 ноября, проведет дебютный бой в полутяжелой весовой категории.

Канело решил подняться в весе сразу на два дивизиона, дабы сразиться с обладателем пояса Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок, который вызвал невероятный интерес во всем мире, пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев. Ориентировочное начало – в 5:30 утра по киевскому и 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

Сергей Ковалев и Сауль Альварес DAZN

Накануне боя стало известно, что он будет транслироваться и на территории Украины. Поединок Канело –Ковалев можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Здесь показ вечера бокса в Лас-Вегасе начнется в 05:00 утра 3 ноября.

Напомним, в России бой Канело – Ковалев можно будет увидеть по Первому каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес раскритиковал своего промоутера за срыв поединка против украинца Сергея Деревянченко и потерю пояса Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!