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1 ноября • обновлено в 11:25
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Ковалев – Канело: где смотреть бой в Украине

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Мексиканский средневес Сауль Альварес в субботу, 2 ноября, проведет дебютный бой в полутяжелой весовой категории.

Канело решил подняться в весе сразу на два дивизиона, дабы сразиться с обладателем пояса Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок, который вызвал невероятный интерес во всем мире, пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев. Ориентировочное начало – в 5:30 утра по киевскому и 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

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Сергей Ковалев и Сауль Альварес

DAZN

Накануне боя стало известно, что он будет транслироваться и на территории Украины. Поединок Канело –Ковалев можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Здесь показ вечера бокса в Лас-Вегасе начнется в 05:00 утра 3 ноября.

Напомним, в России бой Канело – Ковалев можно будет увидеть по Первому каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес раскритиковал своего промоутера за срыв поединка против украинца Сергея Деревянченко и потерю пояса Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
Место
США Лас-Вегас
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