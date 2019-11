Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) был доставлен в больницу после поражения от Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.

Как сообщил у себя в Twitter авторитетный американский журналист Майк Коппинджер со ссылкой на промоутера Кэти Дува, это было сделано ради дополнительной предосторожности.

Sergey Kovalev headed to hospital, per Kathy Duva, out of “an abundance of caution.” #canelokovalev