Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) был доставлен в больницу после поражения от Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.

Как сообщил у себя в Twitter авторитетный американский журналист Майк Коппинджер со ссылкой на промоутера Кэти Дува, это было сделано ради дополнительной предосторожности.

Sergey Kovalev headed to hospital, per Kathy Duva, out of “an abundance of caution.” #canelokovalev — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в США после боя скончался известный российский боксер Максим Дадашев.

Напомним, что поединок Ковалев - Альварес завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

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