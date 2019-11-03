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3 ноября • обновлено в 13:39
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Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

1.3т Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) был доставлен в больницу после поражения от Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.

Ковалев госпитализирован после нокаута от Альвареса

Как сообщил у себя в Twitter авторитетный американский журналист Майк Коппинджер со ссылкой на промоутера Кэти Дува, это было сделано ради дополнительной предосторожности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в США после боя скончался известный российский боксер Максим Дадашев.

Напомним, что поединок Ковалев - Альварес завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

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