29-летний мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) добыл эффектную победу над чемпионом WBO в полутяжелом дивизионе Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО).

Самый ожидаемый поединок года прошел в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand, и завершился в 11-м раунде жутким нокаутом россиянина.

Доминируя в течение всей битвы, Альварес за несколько минут до гонга смог донести левый боковой, который потряс соперника. Вторым ударом справа Сауль закончил бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Челябинске Сергей Ковалев в своем последнем поединке едва не потерпел поражение от американца Энтони Ярда.

5 мая мексиканский чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Канело Альварес (52-1-2, 35 КО) победил чемпиона IBF Дэниэля Джейкобса (35-3, 29 КО), объединив титулы.

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