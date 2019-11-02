Валуев дал прогноз на бой Ковалев - Альварес

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка Сергея Ковалева с Саулем Альваресом.

"Шансы у Ковалева есть. Но положительные моменты будут у Ковалева в первой половине боя. Конечно, в США Ковалева могут засудить. Ставки высоки, и они больше в сторону Канело в силу молодости, раскрученности. Мне трудно оценить, сможет ли Сергей выдержать темп боя: разница в возрасте, усталость к концу боя — это все, на что может надеяться Альварес. Сомневаюсь, что бой закончится нокаутом. Стоит отметить, что малая пауза между боями Ковалева делает акцент на победу Альвареса. Для Сергея это не лучшие условия боя. Альварес давно готовится к этому поединку, в отличие от Ковалева, который недавно провел бой в Челябинске", - цитирует депутата Государственной думы РФ Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Крашера и Канело состоится в субботу, 2 ноября, в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев. Ориентировочное начало – в 5:30 утра по киевскому и в 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

Накануне стало известно, какой канал покажет бой Ковалев – Канело, а также были опубликованы букмекерские котировки.

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