Главная Новости
3 ноября • обновлено в 18:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом

"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
Фанаты не смогли пройти мимо такого поединка
3.5т Читать материал на украинском

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций после разгромного поражения своего соотечественника Сергея Ковалева в бою против Сауля Альвареса.

Многие отмечают, что 36-летний уроженец Копейска просто вышел заработать чек и на самом деле и не собирался сильно выкладываться ради победы. Другие называют поединок постановочным.

"Молодец Ковалев, в качестве манекена исполнительно отработал свои 3 млн. Но кому они чешут? Актерская постанова для лохов, причем не самого лучшего качества. Все заранее согласовано. Не бокс, а унылое посмешище посмотрел", - возмущаются юзеры.

"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом
Новости
Стало известно, кто побеждал по очкам в бою Ковалев - Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

Перед битвой переполненный зал в Лас-Вегасе освистал русского бойца.

Кроме того, сразу после нокаута Ковалева госпитализировали в местную клинику.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Ковалев – Альварес" на OBOZREVATEL.

Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
10
Смешно
3
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel