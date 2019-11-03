"Постанова для лохов": в России высмеяли Ковалева за бой с Альваресом

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций после разгромного поражения своего соотечественника Сергея Ковалева в бою против Сауля Альвареса.
Многие отмечают, что 36-летний уроженец Копейска просто вышел заработать чек и на самом деле и не собирался сильно выкладываться ради победы. Другие называют поединок постановочным.
"Молодец Ковалев, в качестве манекена исполнительно отработал свои 3 млн. Но кому они чешут? Актерская постанова для лохов, причем не самого лучшего качества. Все заранее согласовано. Не бокс, а унылое посмешище посмотрел", - возмущаются юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.
Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.
Перед битвой переполненный зал в Лас-Вегасе освистал русского бойца.
Кроме того, сразу после нокаута Ковалева госпитализировали в местную клинику.
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