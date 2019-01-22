Ковалев – Альварес: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Россиянин Сергей Ковалев считается фаворитом матча-реванша с непобежденным колумбийцем Элейдером Альваресом.

Поединок за чемпионский пояс в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) состоится 2 февраля в американском Фриско.

Элейдер Альварес и Сергей Ковалев

Ставки на победу "Крашера" принимаются с коэффициентом 1,72. Ничья оценивается показателем 16,00. А котировки на успех колумбийского чемпиона достигают уровня 2,10.

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Напомним, что первый бой между Ковалевым и Альваресом 4 августа минувшего года завершился поражением россиянина нокаутом в седьмом раунде. Сергей за последнюю минуту боя трижды оказывался в нокдауне, что вынудило рефери остановить поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ковалев обвиняется в нападении на женщину в калифорнийском городке Биг-Бэр. Боксер пытался познакомиться с девушкой на вечеринке, но после отказа напал на нее возле дома.

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