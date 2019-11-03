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3 ноября • обновлено в 10:38
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Ковалев - Альварес: опубликована впечатляющая статистика ударов в бою

Ковалев - Альварес: опубликована впечатляющая статистика ударов в бою
Встреча завершилась досрочно
2.6т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в бою против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) нанес в 2 раза больше ударов, но лишь 15% из них достигли цели.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, на момент остановки боя в одиннадцатом раунде россиянин выбросил по своему оппоненту 745 ударов, 115 из которых оказались точными.

landed - точные удары, thrown - выброшенные

landed - точные удары, thrown - выброшенные

Ковалев - Альварес: опубликована впечатляющая статистика ударов в бою
Ковалев - Альварес: опубликована впечатляющая статистика ударов в бою
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Ковалев - Альварес: появилось видео жуткого нокаута россиянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
Место
США
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