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3 ноября • обновлено в 12:08
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Ковалев - Альварес: лучшие моменты боя на видео

Ковалев - Альварес: лучшие моменты боя на видео
Мексиканец не оставил шансов своему русскому сопернику
2.2т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) бесславно проиграл Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО) и потерял свой титул.

Весь поединок в Лас-Вегасе проходил под диктовку более молодого мексиканца. Альварес побеждал по очкам, но за раунд до финального гонга смог провести блестящую атаку. Комбинация из боковых ударов отправила россиянина на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этой битвы.

Новости
Ковалев - Альварес: опубликована впечатляющая статистика ударов в бою

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
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Pooh Vini
Pooh Vini
Мекс красавчик
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