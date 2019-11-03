Ковалев - Альварес: лучшие моменты боя на видео

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) бесславно проиграл Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО) и потерял свой титул.

Весь поединок в Лас-Вегасе проходил под диктовку более молодого мексиканца. Альварес побеждал по очкам, но за раунд до финального гонга смог провести блестящую атаку. Комбинация из боковых ударов отправила россиянина на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этой битвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

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