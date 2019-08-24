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Ковалев – Ярд: смотреть онлайн видео-трансляцию чемпионского боя

1.2т Читать материал на украинском

Российский полутяж Сергей Ковалев в субботу, 24 августа, проводит защиту чемпионского пояса по версии Всемирной боксерского организации (WBO).

На арене дворца спорта "Трактор" в Челябинске Крашер сражается с британским претендентом Энтони Ярдом. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию боя Ковалев – Ярд. Ориентировочное начало поединка – в 21:25 по киевскому и московскому времени.

Отметим, что Сергей Ковалев является потенциальным соперником украинского чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александра Гвоздика. Наш соотечественник 18 октября проведет объединительный бой с другим представителем России Артуром Бетербиевым.

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Челябинск, ДС "Трактор"

Сергей Ковалев (Россия) – Энтони Ярд (Великобритания)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик поставил на место россиянина за высказывание об Украине.

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Тема
WBO
Персона
боксер Сергей Ковалев
Место
Россия Челябинск
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