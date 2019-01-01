Космическая сумма: стало известно, сколько заработал Мейвезер за 3-х минутный бой в Японии

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер получил 9 миллионов долларов за выставочный бой против японца Теншина Насукавы, который прошел на турнире Rizin 14 в понедельник, 31 декабря.

"Если бы вам предложили 9 миллионов за 9-минутный спарринг в Токио, вы бы согласились? Для меня это 9-минутная прогулка", – написал Флойд в Instagram.

"Это было просто развлечение, и мы здорово повеселились. Мои фанаты в Японии мечтали об этом бое, вот я и согласился. Повторю еще раз: я все еще на пенсии, а мой рекорд все еще 50-0", — резюмировал Мейвезер.

Встреча Мейвезера и Теншина прошла в Сайтаме (Япония) по правилам бокса и завершился в первом же раунде техническим нокаутом японского бойца. Результат не попадет в рекорды бойцов.