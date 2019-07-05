"Кошмар, жуткое чувство": жертва Ломаченко поделился откровениями о бое с украинцем

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе британец Энтони Кролла поделился откровениями после своего поединка с украинцем Василий Ломаченко, который состоялся весной.

"Помню, что один раз попал по нему, но это было худшей моей ошибкой. Я боксирую уже 20 лет и выходил на ринг против многих бойцов мирового уровня. Но когда Ломаченко ускорился, это было ужасное ощущение, я чувствовал, что ничего не могу сделать. Мне приходилось ждать, пока он остановится, и тогда пытаться что-нибудь предпринять", - вспоминает Кролла.

Энтони Кролла

Британец утверждает, что был просто не способен противостоять украинцу.

"Надо признать откровенно: Ломаченко просто был на несколько уровней выше. Он прекрасно варьирует скорость и силу своих ударов, меняет позицию, но всегда твердо стоит на ногах. Очень всесторонний боец", - добавил Кролла в интервью Sky Sports.

Кроме того, он оценил шансы следующего соперника Василия - своего соотечественника Люка Кэмпбелла - в бою, который состоится 31 августа в Лондоне. По его мнению, начало поединка может быть равным.

"Думаю, что первые четыре раунда будут очень осторожными. Это будет интересно смотреть с точки зрения чистого бокса. Это будет настоящая шахматная партия высочайшего уровня: два чемпиона Олимпийских игр, боксеры мирового уровня. Стиль Люка гораздо лучше подходит для того, чтобы создать сложности Ломаченко. Он был фантастическим боксером-любителем, выиграл Олимпиаду", - говорит Кролла.

Впрочем, он добавил, что все будет зависеть от действий Лома.

"Если он будет агрессивен с самого начала, он может быстро добраться до Люка. Но, думаю, Люк сумеет добиться определенных успехов: он очень хорош, у него быстрая правая, и он будет намного крупнее Ломаченко. Но вопрос в том, как долго удастся удерживать Ломаченко на дистанции, которую он умеет сокращать очень и очень хорошо", - заявил Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, с супербоем Ломаченко - Кэмпбелл возник сенсационный поворот.

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