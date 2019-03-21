Контракт с Гассиевым: промоутер Усика сделал официальное заявление

Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Эдди Хирн заявил, что договорился о контракте с россиянином Муратом Гассиевым.
По словам британского менеджера, соперник нашего соотечественника по финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS), вероятнее всего, как и украинец, перейдет в супертяжелую весовую категорию.
"У нас есть принципиальная договоренность с ним и, думаю, официально мы объявим об этом в следующую пятницу. Мы также подпишем еще одного представителя хэвивейта", – сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing в интервью IFL TV.
Он уточнил, что следующий бой россиянина с большой долей вероятности будет транслироваться стримминговой платформой DAZN.
Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ назвали наиболее вероятного соперника Александра Усика в дебютном бою в супертяжелом весе.
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