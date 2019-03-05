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Контракт на миллиард: появились новые детали возвращения Кличко в бокс

23.2тЧитать материал на украинском

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко получил фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг.

Наш боксер может заработать 40 миллионов долларов (чуть более 1 млрд гривен) от стриминговой платформы DAZN, сообщает SportArena. По данным источника, возможный контракт рассчитан на три поединка.

Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Энтони Джошуа – Владимир Кличко

Энтони Джошуа – Владимир Кличко

Один из пунктов соглашения гласит, что обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Кроме гарантированных 40 млн Кличко так же получит отчисления от продажи рекламы и телевизионных прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир выразил уверенность в том, что легендарный украинец возобновит свою карьеру.

Напомним, свой последний бой Кличко-младший провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

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Персона
Владимир Кличко
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да уж. Блин,пусть кто то ему уже наваляет, ну сколько можно.
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