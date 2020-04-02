Контактировал с Усиком: российский тренер заразился коронавирусом

Российский тренер Антон Кадушин, контактировавший с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне, заразился коронавирусом.

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"Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо", – написал Кадушин у себя в Instagram и рассказал о своем самочувствии.

Антон Кадушин, Александр Усик и Глеб Бакши @antonkadushin

Стоит отметить, что за неделю до болезни россиянин опубликовал совместную фотографию с Александром Усиком и своим подопечным Глебом Бакши, написав, что "коронавируса нет, есть только позитив и happy virus”.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBA International Карен Чухаджян подхватил серьезную болезнь в своем последнем бою против российского боксера Сергея Воробьева, тренером которого является Кадушин.

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