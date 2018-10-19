''Конор мой фанат?'': Ломаченко раскритиковал МакГрегора

Украинский чемпион Василий Ломаченко раскритиковал ирландского бойца UFC Конора МакГрегора за провокационные высказывания перед боями. При этом наш боксер отметил, что выходцам из Украины и России трудно участвовать в раскрутке поединков из-за плохого знания английского языка.

"Да, у нас много проблем с языком. Посмотрите на Хабиба. Он не может много говорить, потому что он, возможно, не понимает всех слов МакГрегор. Конор говорил, что он мой большой фанат? Он очень много болтает перед боем. Мне это не нравится", – заявил Ломаченко в интервью EsNews.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Василия Ломаченко и Александра Усика Эгис Климас эпично высказался о грандиозных успехах украинских чемпионов.