Конор МакГрегор сделал серьезное предложение Ломаченко

Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор предложил украинцу Василию Ломаченко перейти в смешанные единоборства (ММА).

Конор МакГрегор

"Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар "Наушники". Легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе [чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо], с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира [Флойдом Мэйвезером]", – написал Макгрегор у себя в Twitter.

I love this area.

Known as the “head phone” in MMA ruling.

The just legal striking line of the skull.

Now MMA, Loma.

We’ve an Olympic wrestler as champion in your weight.

For your debut.

It would then be identical to my debut in boxing.

Vs Olympic and World champion.

Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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