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Конор МакГрегор сделал серьезное предложение Ломаченко

2.8тЧитать материал на украинском

Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор предложил украинцу Василию Ломаченко перейти в смешанные единоборства (ММА).

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар "Наушники". Легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе [чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо], с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира [Флойдом Мэйвезером]", – написал Макгрегор у себя в Twitter.

Новости
Ломаченко отжег на пресс-конференции после победы над Кроллой

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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Персоны
Василий ЛомаченкоКонор МакГрегор
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