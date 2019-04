Конор МакГрегор сделал серьезное предложение Ломаченко

Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор предложил украинцу Василию Ломаченко перейти в смешанные единоборства (ММА).

"Люблю наносить удары в эту область. Мы в ММА называем этот удар "Наушники". Легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе [чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо], с которым ты можешь дебютировать. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира [Флойдом Мэйвезером]", – написал Макгрегор у себя в Twitter.

