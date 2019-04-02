"Конечно, присутствует": Поветкин неожиданно заговорил о реванше с Кличко

Российский боксер Александр Поветкин выразил надежду на проведение реванша с легендарным Владимиром Кличко.

"Витязя" воодушевили слухи о возможном возвращении нашего экс-чемпиона в ринг. Кроме того, Александр не против вновь сразиться с Энтони Джошуа.

"Если бы мне поступило такое предложение, я бы конечно побоксировал с Кличко, мне это интересно. Реваншистская тема, конечно, присутствует. Хотелось бы биться с лучшими, дойти до боя за звание чемпиона мира с Энтони Джошуа. Я немножечко некоторые ошибки, надеюсь, исправлю до следующего боя, если он у нас будет когда-нибудь", – заявил Поветкин в интервью OCTAGON TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, стримминговая платформа DAZN сделала впечатляющее финансовое предложение Владимиру Кличко за возобновление профессиональной карьеры.

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