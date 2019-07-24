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"Конечно поеду в Москву": Усик поразил признанием о карьере

8.2т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) поразил ведущую популярного Youtube-канала Behind The Gloves Мишель Фелпс признанием, что готов драться на любых рингах мира.

"Кто-то в здравом уме будет драться исключительно на площадках соперников? Мне говорят "Поедешь в Польшу боксировать?" - "Конечно поеду". Поехал - все, слава Богу. Потом говорят "Поедешь в Германию?" - "Конечно поеду!". "Ну а Рига?" - "Конечно! Купите билеты". "Москва?" - "Ну давай поиграемся ради прикола, конечно поеду в Москву". Куда еще? Да куда отправите - туда и поеду", - заявил Усик в интервью.

Вдобавок Усик согласился с тем, что многие заслуженно называют его сумасшедшим в хорошем смысле слова.

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В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив в Москве местного боксера Мурата Гассиева.

Усик стал настоящим символом Украины, а его выход на подиум во время взвешивания под слова песни "Браття" "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою" в Москве прозвучали очень символично

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Персона
Александр Усик
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Dell Alex
Dell Alex
Кличко, Гвоздик, Усик... Когда вас херачат долго и нудно по голове тупыми предметами - сами станете тупыми...
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Сало Уронили
Сало Уронили
Dell Alex, первый пошел.ты чертило если читать и думать лень.видео посмотри
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
А в чём проблема поехать в Москву? Какие-то д ебилы подают информацию по дурацки.
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Сало Уронили
Сало Уронили
ща еще петухи не прокричат как чубатые от него трижды откажутся.
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