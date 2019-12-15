Комми - Лопес: сенсационный бой на видео

Небитый американский проспект Теофимо Лопес (15-0, 12 KO) добыл неожиданную победу над ганским чемпионом мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Ричардом Комми (29-3, 26 KO).

Встреча завершилась во втором раунде, после того как 32-летний Комми не заметил мощный контрхук в голову. Этот удар потряс ганца. Он ушел в глухую защиту и спустя несколько секунд рефери остановил бой, прекратив одностороннее избиение.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этой встречи.

НОВОСТИ Боксер стал сенсационным чемпионом и заставил Ломаченко подняться в ринг

В июле Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), тренер которого обещал убить украинца Василия Ломаченко в ринге, одержал непростую победу над японцем Масайоши Накатани (18-1, 12 КО).

Изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен.

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