Комментарии Ломаченко тупые, – промоутер о "предвзятости" судей в бою с Лопесом

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал глупыми и совершенно неуместными слова украинца о предвзятости судей в проигранном бою против Теофимо Лопеса.

В интервью на YouTube-канале iFL TV американец заявил, что это напомнило ему отговорки Деонтея Уайлдера после досрочного поражения от Тайсона Фьюри в чемпионском поединке. Он пообещал вживую поговорить об этом с Василием.

"Комментарии Ломаченко такие же тупые, как те отговорки, которые придумывал Уайлдер после поражения в бою с Фьюри. Он говорил, что якобы Тайсон чем-то наполнил свои перчатки, а его угол отравил ему воду. Это смешно. Возможно, Джули Ледерман, которая является очень честным человеком, что-то упустила, отдав Ломаченко всего один раунд, но все судьи были авторитетными специалистами. Я думаю, что все, кто смотрел поединок, неважно, как они посчитали раунды, – 7:5, 8:4 или даже 9:3 – согласятся с победой Лопеса. Именно поэтому я считаю комментарии Ломаченко абсолютно неуместными, о чем обязательно скажу ему при встрече", – поделился своим мнением Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий в своем первом интервью после поражения заявил, что не считает, что проиграл Лопесу, и обвинил судей в предвзятости.